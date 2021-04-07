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"الفيصل" يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية ويستعرض خطط شهر ‫رمضان

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أكد ضرورة توحيد الجهود والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن

رأس أمير منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير ‫خالد الفيصل، اجتماع اللجنة، والذي تخلله استعراض خطط الجهات خلال شهر ‫رمضان المبارك.

و‏أكد الفيصل ضرورة توحيد الجهود وتضافرها ورفع مستوى التنسيق والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامتهم .

وقدمت وزارة الحج والعمرة ‏خلال اجتماع اللجنة ‏خطتها لموسم ‫رمضان، والتي تتضمن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة.

وحددت الوزارة ‏ضوابط أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام المتمثلة في منح التصاريح للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين، وحجز التصاريح من خلال تطبيقي "‫اعتمرنا" و"توكلنا"، وعرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق "توكلنا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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