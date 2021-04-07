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"" لإثيوبيا: جميع الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة

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"السيسي" لإثيوبيا: جميع الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة "" لإثيوبيا: جميع الخيارات مفتوحة في أزمة سد النهضة
حذّر أديس أبابا من المساس بنقطة مياه واحدة للشعب المصري

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح ، أنه قلق بشأن المياه مثل جميع المصريين، وقال: قلقي على المياه بدأ منذ 2011؛ وتحديدًا منذ 25 يناير.

وأضاف الرئيس المصري في كلمته خلال افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة اليوم الأربعاء، أن الدولة تستفيد من كل نقطة مياه، "وقلق المواطنين بشأن المياه مشروع".

وفي لهجة حملت الكثير من الوعيد للطرف الإثيوبي، الذي وصفته الخارجية المصرية بـ"المتعنت" إزاء محاولات التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، قال "السيسي": التعاون أفضل.. وجميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد النهضة؛ بحسب "بوابة الأهرام".

وتَطَرّق إلى التنسيق مع السودان، وأضاف: نواصل التواصل مع العالم لتأكيد عدالة قضيتنا، ويتم التنسيق مع كل الدول العربية والإفريقية.

وأردف "السيسي": "في النهاية.. باقول للأشقاء في إثيوبيا، بلاش نصل لمرحلة إنك تمسّ نقطة مياه من ، والخيارات كلها مفتوحة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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