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غداً.. مدير تعليم المجمعة يدشّن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم

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غداً.. مدير تعليم المجمعة يدشّن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم غداً.. مدير تعليم المجمعة يدشّن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم
بالتعاون مع مستشفى الملك خالد.. وتهدف للاستعداد للعودة إلى الدراسة بانتظام

غداً.. مدير تعليم المجمعة يدشّن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم

يُدشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم؛ يوم غد الخميس ٢٦ شعبان ١٤٤٢هـ، مبادرة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي تعليم المجمعة، بالتعاون مع مركز اللقاحات بمستشفى الملك خالد بالمجمعة، في مقر إدارة التعليم للرجال، وفي مجمع الإدارات النسائية للنساء.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المجمعة عوض بن صالح القحطاني، أن هذه المبادرة تأتي لتتماشى مع حرص حكومتنا الرشيدة وتتوافق مع توجيه وزير التعليم لأخذ اللقاحات قبل بدء العام الدراسي المقبل؛ وللعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية.إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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