أخبار عاجلة

تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الندوة العالمية توزع السلال الغذائية على متضرري فيضانات النيجر

Print
تقديم مئات الحقائب الصحية لمدرسة التمريض في العاصمة نيامي

الندوة العالمية توزع السلال الغذائية على متضرري فيضانات النيجر

قام مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في النيجر، بتوزيع مئات السلال الغذائية ومتطلبات الإيواء من الفرش والحصائر والبطانيات والناموسيات في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات، وشردت آلاف الأهالي والعائلات في النيجر مؤخرًا.

وذكر مدير مكتب الندوة، أن الفيضانات جرفت العديد من المنازل في كثير من المناطق والأقاليم الكبيرة، وأصبح الناس في العراء بلا مأوى، وأدى ذلك إلى انتشار الملاريا بسبب ركود وتكاثر البعوض؛ فسارعت الندوة بهذه المبادرة لتخفف من وقع هذه الأزمة عن المتضررين.

وكان المكتب قد وزع -مع بداية الأزمة- مئات الحقائب الصحية على مدرسة التمريض في العاصمة نيامي؛ لتسهم في تدريباتهم وقوافلهم الطبية التي تساعد السكان في التصدي لوباء الملاريا.

وثمّن وزير الصحة الأسبق د.بري أحمد، جهود المملكة العربية وشعبها المعطاء في تلبيتهم لاحتياج الأهالي المتضررين من الأوبئة والفيضانات.

الندوة العالمية توزع السلال الغذائية على متضرري فيضانات النيجر

الندوة العالمية توزع السلال الغذائية على متضرري فيضانات النيجر

الندوة العالمية للشباب الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية