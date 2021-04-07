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أمين العاصمة المقدّسة يدشّن مبادرة "قياس الخدمات"

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أمين العاصمة المقدّسة يدشّن مبادرة "قياس الخدمات" أمين العاصمة المقدّسة يدشّن مبادرة "قياس الخدمات"
أكّد ضرورة التعاون المشترك فيما يتعلق بالخدمات الذكية

أمين العاصمة المقدّسة يدشّن مبادرة

دشَّن أمين العاصمة المقدّسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ اليوم، مبادرة قياس رضا سكان العاصمة المقدّسة عن الخدمات المقدمة من الأمانة والبلديات.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدّسة، رعد بن محمد الشريف: المبادرة متنوعة وموزعة على عدة مواقع، منها وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأمانة والموقع الإلكتروني الخاص بأمانة العاصمة المقدّسة (مركز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي)، كما سيتم وضع (QR) على مداخل ومخارج الإدارات الرئيسة التابعة للأمانة والبلديات الفرعية، إضافةً إلى الحدائق والمرافق العامة ومواقف السيارات وأسواق النفع العام.

واطلع أمين العاصمة المقدّسة على عرض الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركات الاتصالات المتنقلة "زين" لتنفيذ تحويل العاصمة المقدّسة إلى مدينة ذكية في القطاع البلدي.

وناقش "القويحص"؛ عدداً من المواضيع المهمة والمتعلقة بتطوير الخدمات في مجال الاتصالات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات لمختلف مشاريع الأمانة.

وأكد ضرورة التعاون المشترك من قِبل شركات الاتصالات ودعم مشاريع وبرامج الأمانة والتنسيق بين هذه القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الذكية للعاصمة المقدّسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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