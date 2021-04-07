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بالصور.. محافظ القويعية يُكَرّم الفائزين بمسابقة "مدرستي الرقمية"

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تهدف إلى إثراء المحتوى وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية المهارات

بالصور.. محافظ القويعية يُكَرّم الفائزين بمسابقة

كرّم محافظ القويعية مساعد السالم، الفائزين والفائزات بمسابقة مدرستي الرقمية، بحضور مدير تعليم القويعية محمد القضيبي وعدد من قيادات التعليم بالإدارة.

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم آيات من الذكر الحكيم، بعدها شاهد "السالم" عرضًا مرئيًّا عن المسابقة، تلاه كلمة مدير التعليم محمد القضيبي، أوضح من خلالها أن المسابقة تهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي في منصة مدرستي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتنمية المهارات؛ مشيرًا إلى أن المجالات التي تم التركيز عليها هي مجال التعليم، وكذلك الإعلان والتثقيف ومجال التدريب.

بعد ذلك ألقى كلمة رئيسة مركز التميز أماني البراك نيابة عنها، مشرف التميز عبدالرحمن البصري، ثم شاهد "السالم" عرضًا مرئيًّا من مشاركات الفائزين والفائزات بالمسابقة، وتم تكريم الفائزين والفائزات والمنسقين ولجان التحكيم والمشاركات الخارجية.

وفي نهاية الحفل أشاد محافظ القويعية بما تَحقق من منافسة مفيدة، يُعتبر الجميع فيها فائزًا سواء بالمشاركة أو التميز في المستوى؛ معربًا عن شكره لمدير التعليم والمعلمين والمعلمات والطلاب وأولياء أمورهم ولكل العاملين على المسابقة بإدارة التعليم.

بالصور.. محافظ القويعية يُكَرّم الفائزين بمسابقة

بالصور.. محافظ القويعية يُكَرّم الفائزين بمسابقة

محافظ القويعية مساعد السالم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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