أخبار عاجلة

تعرف على سر وجود 10 ونصف كيلو لحمة داخل المدينة المفقودة بالأقصر -
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد توقف 10 سنوات.. تسمح باستيراد الماشية من أستراليا

Print
بعد توقف 10 سنوات.. السعودية تسمح باستيراد الماشية من أستراليا بعد توقف 10 سنوات.. تسمح باستيراد الماشية من أستراليا
على خلفية إنشاء مسار جديد يزيد من فرص تصدير الأغنام للمملكة

بعد توقف 10 سنوات.. السعودية تسمح باستيراد الماشية من أستراليا

سمحت المملكة العربية ، باستيراد الماشية من أستراليا عقب توقف دام نحو عشر سنوات بسبب خلاف حول النظام الأسترالي "ايسكاس" الذي يفرض إخضاع المواشي الأسترالية للرقابة في جميع الدول التي يتم التصدير لها، وهو النظام الذي رفضه عديد من الدول.

وقالت وزارة الزراعة الأسترالية في بيان: تم إنشاء مسار جديد مما يزيد من فرص تصدير الأغنام الأسترالية إلى السعودية.

وأكّد وزير الزراعة الأسترالي، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع النظراء السعوديين، بشأن المسار الجديد الذي يلبي المتطلبات السعودية.

وكان المسؤولون الأستراليون يطالبون، منذ عدة سنوات، بضرورة البحث عن حلول عاجلة لعدم خسارة السوق السعودي الذي تصدّر له سنوياً أستراليا نحو مليون خروف أسترالي، عقب ملاحظة تحول السعوديين إلى أسواق بديلة، وهو ما يعني خسارة كبيرة تعرضت لها أستراليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية