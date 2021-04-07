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تدأب الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM)، وهي المؤسسة الرائدة عالمياً في مجال شهادات اللياقة البدنية، على توسيع حضورها العالمي من خلال إبرامها اتفاقية تعاون جديدة مع سلسلة "جولدز جيم" مصر للصالات الرياضية. بموجب هذا التعاون، ستقوم "جولدز جيم" بتوفير دورات المدرب الشخصي المعتمد الحصرية الخاصة بالأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) ومجموعة من البرامج التعليمية الجديدة المترجمة إلى العربية إلى محترفي اللياقة البدنية في مصر.

وقالت لوري مكارتني، رئيسة الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM)، ومجموعة حلول اللياقة والصحة العالمية في شركة "أسيند ليرنينج" في معرض تعليقها: "يسرّنا للغاية أن نباشر توسيع نطاق برامجنا القائمة على الأدلة والمعترف بها دولياً إلى هذه المنطقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." وأضافت: "يسمح هذا التعاون بدعم شبكتنا المتنامية في المنطقة التي تشمل المملكة العربية السعودية والأردن والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة. كما يمكّننا من دعم المزيد من محترفي اللياقة البدنية في سعيهم إلى تحقيق المزيد من النمو الوظيفي من خلال تزويدهم بالأدوات والمعرفة والأطر اللازمة للنجاح."

من شأن هذا الجهد المشترك أن يساهم في تعزيز فرص التدريب لصالح مجتمع عشاق كمال الأجسام المتنامي في المنطقة، وسيشكّل محفزاً لإدخال المعيار الذهبي لتعليم اللياقة البدنية لعامة السكان.

من جانبه، قال أحمد سينا، المدير الإداري لأكاديمية "جولدز جيم" مصر: "نحن متحمسون جداً لتمكننا من إضافة شهادات الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) - وهي الشهادات الأشهر في قطاع اللياقة البدنية - إلى نادينا. إذ سيؤدي هذا التعاون إلى رفع مستوى محترفي اللياقة البدنية لدينا وتعزيز ثقافة قطاع اللياقة البدنية بأكملها في مصر."

لدى الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) مجموعة من محترفي في اللياقة البدنية يعملون على تدريب أقرانهم في أكثر من 80 بلداً حول العالم. وتعدّ اتفاقية التعاون الحديثة هذه الأولى التي تبرمها الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) في مصر.

وقال نايثان هايلاند، مدير تطوير الأعمال الدولية في الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM): "نحن على ثقة بأن شهاداتنا ومواردنا التي تعدّ الفضل ضمن فئتها ستساعد في تغيير معالم قطاع اللياقة البدنية في مصر، إما من خلال تشجيع المزيد من السكان على دخول قطاع اللياقة البدنية أو إلهام الصالات الرياضية والنوادي الصحية الأخرى لتعلّم المزيد عن برامج الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) وشهاداتها.

تتوافر برامج "المدرب الشخصي المعتمد" التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للطب الرياضي (NASM) عبر الرابط الالكتروني التالي: NASM.org وعلى الصعيد الدولي من خلال موقع شركة "برميير جلوبال" الإلكتروني التابع للأكاديمية.