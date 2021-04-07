"جلف ماركتنج جروب" تؤكد التزامها بتعزيز استثماراتها في المملكة بافتتاح مقرها الجديد في الرياض

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تتيح للمجموعة مضاعفة تعداد كوادرها البشرية البالغ عددها حاليًا 1200 موظف في السعودية

أعلنت "جلف ماركتنج جروب"، إحدى الشركات القابضة المملوكة عائليًّا والرائدة في منطقة الشرق الأوسط، عن توسيع حضورها واستثماراتها في المملكة العربية السعودية عبر افتتاح مقرها الجديد في العاصمة الرياض؛ حيث يأمل محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي لهذه الخطوة، أن تتيح للمجموعة مضاعفة تعداد كوادرها البشرية البالغ عددها حاليًا 1200 موظف في المملكة، لدى عودة النشاط التجاري إلى عهده السابق ما بعد الجائحة.

وتتمتع "جلف ماركتنج جروب" بحضور قوي في المملكة عبر شبكتها المحلية التي تضم نحو 90 منفذًا، منها "سن آند ساند سبورتس"، أكبر سلسلة متاجر التجزئة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها موزع معتمد لعدد من العلامات التجارية العالمية مثل "نايكي" و"كولومبيا" و"فانس" وغيرها الكثير.

وأوضح "باقر" أن المجموعة تتوقع تحقيق مزيد من النمو على صعيد عمليات التجزئة الرياضية في أعقاب افتتاح مستودعها الضخم بمساحته البالغ 23 ألف متر مربع على أطراف الرياض مؤخرًا، ليكمل بذلك مكاتب ومستودعاتها الحالية في مدينة جدة.

وقال "باقر" إن "جلف ماركتنج جروب" تعتزم توفير المزيد من العلامات والمنتجات التي تضمها محفظتها مثل علامات الأغذية والرعاية الصحية، وتواصل حاليًا تطوير خدمات التجزئة التي توفرها عبر الإنترنت واعتماد التقنيات المبتكرة ضمن متاجرها التقليدية مثل عمليات الدفع عبر المحافظ الرقمية اللاتلامسية؛ استجابة للتغيرات الحاصلة في سلوكيات المستهلكين عقب جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، قال محمد باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "جلف ماركتنج جروب": "يتمتع مقرنا الجديد في مدينة الرياض بمساحة تزيد بمعدل ثلاثة أضعاف عن مساحة المقر القديم؛ مما يعكس بوضوح حجم طموحاتنا في المملكة العربية السعودية والتزامنا بالاستثمار فيها على صعيد العمليات التشغيلية والقوى العاملة التي تزيد نسبة التوطين فيها عن 50%.

في العام المقبل، سنحتفي بمرور 15 عامًا على تواجدنا في المملكة، ويأتي تعزيز حضورنا في المملكة بمثابة ركيزة رئيسية لخططنا للنمو في أكبر اقتصاد في المنطقة وأحد أسواق التجزئة الأسرع نموًّا".

وأضاف باقر: "تتمتع المملكة العربية السعودية بإمكانات هائلة غير مستغلة، ومن هنا تأتي أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا لدعوة شركات القطاع الخاص العالمية إلى تعزيز استثماراتها في المملكة؛ لا سيما أنها ستمهد الطريق لتوفير المزيد من فرص العمل".

ووفقًا لتقرير أصدرته مؤخرًا شركة "يورومونيتور"، حققت مبيعات العلامات التجارية الرياضية المتميزة مثل "نايكي" أداءً قويًّا في نهاية العام الماضي في المملكة، ومن المتوقع لهذا التوجه أن يشهد نموًّا متواصلًا في ظل التوقعات بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي سريعًا بعد رفع القيود التي فرضتها تداعيات الجائحة.

وأكد "باقر" حرص "جلف ماركتنج جروب" على تكثيف تفاعلها المجتمعي في المملكة. وباعتبارها الموزع الرسمي لمنتجات شركة "نايكي" في المملكة، تعمل المجموعة عن كثب مع "الاتحاد السعودي للرياضة للجميع"؛ لتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في النشاطات الرياضية واتباع أنماط حياة أكثر نشاطًا في بلد تتجاوز فيه معدلات السكري والسمنة المتوسط العالمي.

واختتم باقر: "صحيح أننا أحرزنا تقدمًا متواصلًا خلال العقد الماضي؛ لكن الآفاق ما زالت مفتوحة لتحقيق المزيد من الإنجازات والنمو. ومن هذا المنطلق نتطلع قدمًا إلى ترسيخ مكانتنا كشريك موثوق للمجتمع، وخاصة جيل الشباب، لتحويل الأنشطة الرياضية المنتظمة إلى جزء دائم من حياتهم اليومية".