مكة.. حملات رقابية مكثفة للتأكد من تطبيق تدابير "كورونا" بالأسواق

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"الزايدي": عقوبات المخالفين تصل إلى إغلاق المنشآت غير الملتزمة بالإجراءات

نفّذت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلةً في البلديات الفرعية، جولات رقابية مكثفة على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي؛ بمتابعة رؤساء البلديات بالإشراف والمشاركة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والالتزام بها من قِبل جميع المنشآت المرتبطة بالصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً على تركيز الفرق الرقابية الميدانية التابعة للبلديات الفرعية التي تعمل على الفترتين صباحاً ومساءً لتطبيق البروتوكولات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأفاد "الزايدي" بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ولائحة مخالفات تطبيق الإجراءات الاحترازية بحق المخالفين والمتهاونين، حيث تتفاوت العقوبات بحجم المخالفة حتى تصل لإغلاق المنشأة في حال التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة.

وبيّن أن البروتوكولات الصادرة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا تتمثل في إيجاد نقطة فحص لقياس درجة الحرارة عند المدخل وعدم التزاحم عند المداخل والمخارج وتفعيل تطبيق "توكلنا" على أن يكون شرطاً احترازياً إلزامياً للدخول إلى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية وتوفير معقمات الأيدي الكحولية مع توفير إمكانية استخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قائمة الطلبات أو الخدمات، والتأكد من وجود الملصقات الأرضية أمام الكاشير وفي الممرات لتوفير مناطق التباعد المطلوبة، كما يتم التركيز على النظافة العامة وسجل فحص العاملين وطريقة عمل الموظفين في منطقة التحضير أو تقديم الخدمة.

وحثّ "الزايدي"، المواطنين على المساهمة في الإبلاغ عن المخالفات البلدية والتدابير الوقائية عبر الرقم (٩٤٠) ووسائل التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة، للحفاظ على سلامة الجميع.أمانة العاصمة المقدّسة