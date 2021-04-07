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"نظام ومتغيرات سوق العمل" على مائدة اللقاء الشهري السادس لـ"بشر"

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"نظام ومتغيرات سوق العمل" على مائدة اللقاء الشهري السادس لـ"بشر" "نظام ومتغيرات سوق العمل" على مائدة اللقاء الشهري السادس لـ"بشر"
ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية

تعقد الجمعية للموارد البشرية "بشر"، اليوم الأربعاء، اللقاء الشهري السادس، تحت عنوان "نظام ومتغيرات سوق العمل"، ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء افتراضيًّا عبر تطبيق (زوم)، سلطان عساف السحمة المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد، وعضو اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة.

ويتناول اللقاء العديد من المحاور الرئيسية ومنها أهم أحكام نظام العمل، وأبرز مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعلاقتها بنظام العمل وسوق العمل، كما يهدف إلى تسليط الضوء على الممارسات والأساليب الحديثة في مجال الموارد البشرية بالمملكة ومؤسساتها وكيفية تطويرها وتقويم مسيرتها.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر الماضي ملتقى شهريًّا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكل المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك وتدرج في سجله التطوعي.الجمعية السعودية للموارد البشرية بشر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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