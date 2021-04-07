بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال

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من أكبر الجوامع في داكار بمساحة 10 آلاف م2 ويتسع لـ 1500 مصلٍ

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، بتأمين (450) مصحفاً بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما تم توفير سجاد بطول 220 متر ذات جودة عالية لجامع الراجحي في العاصمة السنغالية دكار، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال يوسف جزار، والملحق الديني بالسفارة هزاع المطيري.

وقدّم إمام جامع الراجحي ومدير مؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية بدكار الدكتور سيرين إلمان انجاي؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ على جهودهما بطباعة كتاب الله وتوزيعه بمختلف الإصدارات والروايات على المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، وبترجمة معانيه إلى كثير من اللغات العالمية، وطباعة كتب السنة والسيرة النبوية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مستغرباً من المملكة التي قامت بإعلاء كلمة التوحيد، ورفعت رايته عاليةً، وعُرفت بنبل مقاصدها، وعلو همتها، وسمو أهدافها وحرصها على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وعبّر الدكتور انجاي؛ عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على هذا الإهداء، مشيراً إلى أن جميع أبناء السنغال سعداء بها مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأن لها أثراً كبيراً مع الروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً عمق التعاون بين البلدين الشقيقين السنغال والمملكة العربية السعودية، داعيا أن يحفظ الله المملكة، وأن يديم أمنها واستقرارها.

جدير بالذكر، أن جامع الراجحي يعد من أكبر الجوامع في العاصمة السنغالية "داكار" حيث تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع، ويتسع لـ (1500) مصلٍ تقريبا، ويشمل مبنى الجامع عدداً من المرافق منها مدارس ومستوصفات صحية، ومغسلة للأموات.