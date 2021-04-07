أخبار عاجلة

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال

Print
من أكبر الجوامع في داكار بمساحة 10 آلاف م2 ويتسع لـ 1500 مصلٍ

بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، بتأمين (450) مصحفاً بمختلف الأحجام، من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، كما تم توفير سجاد بطول 220 متر ذات جودة عالية لجامع الراجحي في العاصمة السنغالية دكار، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال يوسف جزار، والملحق الديني بالسفارة هزاع المطيري.

وقدّم إمام جامع الراجحي ومدير مؤسسة دار الاستقامة للتربية والتنمية بدكار الدكتور سيرين إلمان انجاي؛ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظهما الله ــ على جهودهما بطباعة كتاب الله وتوزيعه بمختلف الإصدارات والروايات على المسلمين في شتى أرجاء المعمورة، وبترجمة معانيه إلى كثير من اللغات العالمية، وطباعة كتب السنة والسيرة النبوية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس مستغرباً من المملكة التي قامت بإعلاء كلمة التوحيد، ورفعت رايته عاليةً، وعُرفت بنبل مقاصدها، وعلو همتها، وسمو أهدافها وحرصها على كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين.

وعبّر الدكتور انجاي؛ عن شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على هذا الإهداء، مشيراً إلى أن جميع أبناء السنغال سعداء بها مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وأن لها أثراً كبيراً مع الروح الإيمانية خلال الشهر الفضيل، مؤكداً عمق التعاون بين البلدين الشقيقين السنغال والمملكة العربية ، داعيا أن يحفظ الله المملكة، وأن يديم أمنها واستقرارها.

جدير بالذكر، أن جامع الراجحي يعد من أكبر الجوامع في العاصمة السنغالية "داكار" حيث تبلغ مساحته عشرة آلاف متر مربع، ويتسع لـ (1500) مصلٍ تقريبا، ويشمل مبنى الجامع عدداً من المرافق منها مدارس ومستوصفات صحية، ومغسلة للأموات.

بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال

بالصور.. الشؤون الإسلامية توفر 450 مصحفاً و220 م سجاد لجامع الراجحي بالسنغال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية