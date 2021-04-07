أخبار عاجلة

"السعودية للكهرباء" تُنهي تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي -
فيديو.. وفاة لاعب مغربي أثناء مباراة لكرة القدم -
200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم "عن بُعد" بتعليم عسير -
"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

محافظ الليث يفتتح ممشى الكورنيش بالواجهة البحرية

Print
بمسافة 1600م ويخدم الدراجين والمشاة والرياضيين

محافظ الليث يفتتح ممشى الكورنيش بالواجهة البحرية

افتتح محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، بحضور نائبه عمران الزهراني، ورئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي، ممشى الكورنيش بالمحافظة الذي يقع بالواجهة البحرية، وتبلغ مسافته 1600م، وعرضه 11م، ويخدم الدراجين والمشاة والرياضيين بشكل عام.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لإنشاء وتطوير الطرق الحضرية؛ حيث قامت بلدية محافظة الليث بتطوير الجزء المواجه للواجهة البحرية بمحافظة الليث من طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ إسهامًا منها في رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وقامت البلدية بعمل مضمار من الأسفلت بطول 1600 متر طولي؛ لخدمة ممارسي المشي وركوب الدراجات وإعادة تأهيل وسفلتة طريق الملك سلمان بطول 5000م بالاتجاهين، مع تركيب عدد 100 عمود إنارة كهربائي ذات شكل جمالي بارتفاع 12 متر.

وأنهت البلدية تركيب عدد 168 كشاف إنارة ليد بقدرة 250 واط، مزودة بنظام ترشيد كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى زراعة عدد 280 نخلة من نوع واشنطنيا؛ لتحسين المشهد البصري في الموقع المحيط بالممشى، وزراعة نجيلة طبيعية بمساحة 1600 متر مربع على جانبي ممر المشاة، وزيادة المساحات المخصصة لمواقف السيارات، وتخصيص 3 أماكن جديدة على جانبي الطريق لاستيعاب مرتادي الكورنيش.

محافظ الليث يفتتح ممشى الكورنيش بالواجهة البحرية

محافظ الليث يفتتح ممشى الكورنيش بالواجهة البحرية

محافظ الليث يفتتح ممشى الكورنيش بالواجهة البحرية

محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها

بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها

بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها

بالفيديو.. "جدّات" على مقاعد "الدراجات الهوائية" يؤكدن: الرياضة للجميع ولا عمر محددًا لممارستها

وزير الرياضة يتوج الفائزين ببطولة المملكة للسباحة والغطس

وزير الرياضة يتوج الفائزين ببطولة المملكة للسباحة والغطس

وزير الرياضة يتوج الفائزين ببطولة المملكة للسباحة والغطس

وزير الرياضة يتوج الفائزين ببطولة المملكة للسباحة والغطس