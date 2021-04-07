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استقرار في النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل

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استقرار في أسعار النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل استقرار في النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل
وسط التفاؤل بتعافي الاقتصاد بدعم استمرار عمليات التطعيم

استقرار في أسعار النفط وبرنت عند 62.77 دولارًا للبرميل

استقرت النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ووسط التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي بدعم من استمرار عمليات التطعيم ضد فيروس "كورونا".

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بنحو 0.5% إلى 6%، بدعم من حزم التحفيز الجديدة وتحسن معدلات التطعيم.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو عند 62.77 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو مسجلة 59.36 دولارًا للبرميل.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي تراجع مخزونات النفط بنحو 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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