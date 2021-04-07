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كلوب يكشف سبب الهزيمة "المحزنة" أمام ريال مدريد: لم نستحق أكثر من ذلك

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كلوب يكشف سبب الهزيمة "المحزنة" أمام ريال مدريد: لم نستحق أكثر من ذلك كلوب يكشف سبب الهزيمة "المحزنة" أمام ريال مدريد: لم نستحق أكثر من ذلك
الفوز الكبير وضع فريق زيدان في موقف جيد قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل

كلوب يكشف سبب الهزيمة

علق المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، على الهزيمة التي لحقت بـ"الريدز" أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

واعتبر "كلوب" أن فريقه استحق الخسارة بنتيجة 3- 1؛ لافتًا إلى أن ليفربول لم يلعب بمستوى يجعله يهزم ريال مدريد.

وأضاف كلوب في تصريحات أدلى بها أمس بعد المباراة: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله عن هذه المباراة؛ بخلاف الهدف الذي سجلناه في الشوط الأول فقط من المباراة: نحن لم نلعب كرة قدم بشكل جيد بما يكفي الليلة كي نسبب مشكلات لفريق ريال مدريد".

وتابع: "كنت أعتقد أننا قادرون على ذلك، لكن يجب أن نظهر ذلك في المباراة المقبلة. لقد جعلنا الليلة المباراة سهلة جدًّا على ريال مدريد، هذا هو الشيء الأساسي"، حسبما نقلته "آس" الإسبانية.

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "لست سعيدًا بالطبع بالأسلوب الذي لعبنا به حينما كنا نمتلك الكرة، كان يجب علينا أن نلعب كرة قدم أفضل، ونحن لم نستحق أكثر من ذلك الليلة، والهدف الذي سجلناه في الشوط الثاني كان جيدًا ويمنحنا شريان حياة".

وسجل فينيسيوس جونيور ثنائية لريال مدريد؛ حيث أحرز الهدف الأول في الدقيقة 27 بعد أن روض بشكل رائع تمريرة طويلة من توني كروس ضربت دفاع ليفربول.

وضاعف ماركو أسينسيو الغلة لأصحاب الضيافة في الدقيقة 35 بعد خطأ من ترينت ألكسندر أرنولد.

وقلص محمد صلاح الفارق لليفربول في بداية الشوط الثاني.

ومع ذلك أخفق ليفربول في البناء على هذا الزخم ليسجل فينسيسوس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63 ويكرر نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ويضع فريق المدرب زين الدين زيدان في موقف جيد قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل في آنفيلد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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