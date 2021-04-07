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ضمت 2755 مليارديرًا.. فوربس تعلن من هو أغنى رجل في العالم

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ضمت 2755 مليارديرًا.. فوربس تعلن من هو أغنى رجل في العالم ضمت 2755 مليارديرًا.. فوربس تعلن من هو أغنى رجل في العالم
بعد عام قلبت فيه جائحة كورونا الاقتصادات العالمية رأسًا على عقب

ضمت 2755 مليارديرًا.. فوربس تعلن من هو أغنى رجل في العالم

ضمت قائمة مجلة فوربس لأصحاب المليارات في العالم في أحدث نسخها، رقمًا قياسيًّا بلغ 2755 مليارديرًا، يتصدرهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.

اتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة الاقتصادات العالمية رأسًا على عقب، وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.

وأفادت "فوربس" بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعًا من ثمانية تريليونات العام الماضي.

راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في فوربس، قال في مقابلة مع "رويترز": "شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر".

وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.

أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل.في.إم.إتش)؛ فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.

وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عامًا، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات فوربس.

وضمت قائمة هذا العام 493 وافدًا جديدًا، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة (بامبل).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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