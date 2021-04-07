أخبار عاجلة

"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا -
مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان -
الشيخ مبروك عطية يخضع لعملية جراحية.. دراما رمضان كوكتيل إثارة وتشويق -
بالألوان وصوت صاف.. تقنية الشبكات الذكية ترمم تهنئة غاغارين بعيد الفضاء الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51%

Print
وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51% وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51%
قال إن المهنية العالية أسهمت في تحقيق كفاءة الضبط المروري والتوظيف الأمثل للتقنية

وزير الداخلية: بالوعي وتطبيق الأنظمة انخفضت نسبة الحوادث 34% والوفيات 51%

أعلن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء انخفاض نسبة أعداد الحوادث الجسيمة خلال السنوات الماضية بنسبة 34 %، وذلك بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة.

وفي التفاصيل، أوضح الوزير عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نسبة الحوادث انخفضت خلال السنوات الماضية 34 %، ومعها انخفضت أعداد الوفيات المرورية بنسبة 51 %، التي كانت سابقا (28) وفاة لكل 100 ألف نسمة؛ لتصبح مؤخرًا (13.5) وفاة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف: "بالوعي والتطبيق الأمثل للأنظمة سنحمي مجتمعنا - بإذن الله - من الخسائر البشرية والمادية، مع استمرار العمل على تطوير المنظومة المرورية بما يحقق أمن الجميع وسلامتهم".

وأكد أن حكومة المملكة العربية أولت عنايتها للسلامة المرورية، وجعلتها ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030. وبالعمل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة لإنجاز ذلك أسهمت المهنية العالية في تحقيق كفاءة الضبط المروري، والتوظيف الأمثل للتقنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

الأردن.. المجالي يجيب عما إذا طلبت السعودية الإفراج عن باسم عوض الله

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

أفعوانية قيد الإنشاء في السعودية ستحطم الأرقام القياسية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة "سادسة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية