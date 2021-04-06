أخبار عاجلة

"الدعوة والإرشاد" بـ"الخميس" تستعد لإفطار أكثر من 45 ألف صائم خلال رمضان -
"الشورى" يوافق على مشروع نظام البريد -
"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي -
رؤية الهلال صعبة لهذا السبب.. "الحصيني": أجواء أفضل وغبار وغيوم محتملة -
"المطلق": اشتغال المرأة بالمطبخ أكثر أجرًا من زوجها وأمه يقرآن القرآن -
وصفات فرعونية لازال يستخدمها المصريون.. التين البرشومي لعلاج القلب والتوت للبلهارسيا -
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا -
مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان -
الشيخ مبروك عطية يخضع لعملية جراحية.. دراما رمضان كوكتيل إثارة وتشويق -
بالألوان وصوت صاف.. تقنية الشبكات الذكية ترمم تهنئة غاغارين بعيد الفضاء الأول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

حظر النشر بقضية الأمير حمزة وآخرين

Print
حظر النشر بقضية الأمير حمزة وآخرين حظر النشر بقضية الأمير حمزة وآخرين

جي بي  سي نيوز :- قرَّر نائب عام عمَّان الدكتور حسن العبداللات، وحفاظًا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بصاحب السِّمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النَّشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التَّحقيقات.
وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إنَّ حظر النَّشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
وبين أنَّ هذا القرار جاء سندًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنَّشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تُجيز للنيابة العامة حظر النَّشر في كل ما يتعلق بأيِّ مرحلة من مراحل التَّحقيق حول أيِّ قضية أو جريمة تقع في المملكة.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
صور : الملك وولي العهد وعدد من الأمراء يزورون الأضرحة الملكية

صور : الملك وولي العهد وعدد من الأمراء يزورون الأضرحة الملكية

الخيطان يكتب : خمس حقائق حول الفتنة ورموزها

الخيطان يكتب : خمس حقائق حول الفتنة ورموزها

خطة طموحة لإعادة إعمار مرفأ بيروت من تصميم شركات ألمانية

خطة طموحة لإعادة إعمار مرفأ بيروت من تصميم شركات ألمانية

ابن راشد : الأردن عمق عربي صامد بحكمة قيادته والتفاف شعبه

ابن راشد : الأردن عمق عربي صامد بحكمة قيادته والتفاف شعبه