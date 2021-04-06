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باستئناف الملء الثاني.. الخارجية الإثيوبية تصدر بيانًا حول مفاوضات سد النهضة

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باستئناف الملء الثاني.. الخارجية الإثيوبية تصدر بيانًا حول مفاوضات سد النهضة باستئناف الملء الثاني.. الخارجية الإثيوبية تصدر بيانًا حول مفاوضات سد النهضة
قالت: لا يمكن لأديس أبابا الموافقة على أي اتفاق يحرمها من استغلال مياه النيل

باستئناف الملء الثاني.. الخارجية الإثيوبية تصدر بيانًا حول مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إنه لا يمكن لأديس أبابا "الموافقة على أي اتفاق بشأن سد النهضة يحرم إثيوبيا من حقوقها المشروعة في استغلال مياه نهر النيل"، حسب "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكرت الخارجية الإثيوبية في بيان لها: "أعلنت إثيوبيا عزمها المضي في الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل، متهمة والسودان بتقويض المفاوضات".

وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيانها إلى أنها تتوقع استئناف المباحثات الثلاثية حول سد النهضة خلال الأسبوع الثالث من إبريل الجاري بناء على دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأكدت موقف أديس أبابا الداعم لعملية تفاوضية ثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، تحفظ مصالح إثيوبيا ومصر والسودان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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