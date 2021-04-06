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القبض على مقيم ارتكب عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في جدة

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القبض على مقيم ارتكب عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في جدة القبض على مقيم ارتكب عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في جدة
تمثلت في كسر زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها.. وتمت إحالته إلى النيابة العامة

القبض على مقيم ارتكب عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في جدة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثالث من العمر، ارتكب عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في كسر زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، في محافظة جدة.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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