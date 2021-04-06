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.. اشتباك محتجين مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي احتجاجاً على الإغلاق

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بالفيديو.. اشتباك محتجين مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي احتجاجاً على الإغلاق .. اشتباك محتجين مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي احتجاجاً على الإغلاق
بعدما أغلقت المتاجر غير الضرورية وسمح فقط للمطاعم والحانات للطلبات الخارجية

بالفيديو.. اشتباك محتجين مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي احتجاجاً على الإغلاق

اشتبك محتجون مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي في روما، اليوم الثلاثاء، فيما رفض العاملون بالمطاعم والأعمال الأخرى المتضررة من الإغلاق قيود كوفيد-19، وفق اليوم.

وتفصيلاً، أوردت وكالة أنباء "لا برس" الإيطالية أن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح في الاشتباكات، بينما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن عناصر من اليمين المتطرف انضموا للتظاهرة.

ودخلت إيطاليا إغلاقاً وطنياً لثلاثة أيام بدءاً من يوم السبت ومنعت السفر والتجمعات وزيارات الأقارب في عطلة عيد الفصح حتى يوم الاثنين.

وأغلقت المتاجر غير الضرورية وسمح فقط بعمل المطاعم والحانات للطلبات الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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