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وزير السياحة يعلن عن معسكر تدريبي للمشاركين في برنامج "كرام"

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نجح في استعراض مواهب وإبداعات شباب وفتيات الوطن

وزير السياحة يعلن عن معسكر تدريبي للمشاركين في برنامج

أعلن وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة للسياحة، عن إقامة معسكر تدريبي مخصص للمشاركين في برنامج "كرام"، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال السياحة والتسويق وريادة الأعمال، لتمكين المشاركين في البرنامج من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح.

جاء ذلك خلال مداخلة الوزير في الحلقة الختامية للنسخة الأولى من برنامج "كرام" التلفزيوني على شاشة mbc1، والذي نجح بشكل لافت في استعراض مواهب وإبداعات شباب وفتيات الوطن في ابتكار وتصميم وتقديم التجارب السياحية الملهمة، التي تعكس قيم الحفاوة السعودية وما تملكه المملكة من كنوز سياحية.

وكانت النسخة الأولى من برنامج "كرام" التلفزيوني انطلقت في التاسع من شهر فبراير ٢٠٢١، على شاشة قناة mbc1، وتنافس من خلالها المبدعون ورواد الأعمال في تقديم أجمل التجارب السياحية المميزة والمبتكرة، وامتد البرنامج التلفزيوني على مدى تسع حلقات تُعرض بشكل أسبوعي، يتوج الفائز في كل حلقة بجائزة قدرها ١٠٠ ألف ريال، كما بلغت قيمة الجائزة الكبرى ٥٠٠ ألف ريال؛ وكانت من نصيب المتسابقة "نورة السعدون"، كما حصل "ماجد عون" على المركز الثاني، و"فيصل الريثي" على المركز الثالث.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أعلنت في مطلع شهر فبراير ٢٠٢١؛ عن إطلاق برنامج "كرام" ضمن برامجها في مجال المشاركة المجتمعية، الهادفة إلى دعم المجتمعات المحلية وتوفير فرص العمل والاستثمار وتعزيز قدرات رواد الأعمال، من خلال احتضان المبدعين والموهوبين من أصحاب التجارب والجهود والأفكار الثرية في المجال السياحي، ودعمهم ومساعدتهم في صياغة وصناعة التجارب السياحية؛ وذلك بالتسجيل عبر المنصة الرسمية لبرنامج "كرام" kiram.sa.

وشهد البرنامج إقبالاً لافتًا، حيث سجل حتى الآن ٢٢٣٤ متقدمًا، ٧٢ ٪؜ منهم من الذكور، و٢٨ ٪؜ من الإناث، وما زال التسجيل متاحًا ومستمرًا حتى الآن.

وقدم وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة في ختام البرنامج التلفزيوني "كرام" عبر مداخلة مع طاقم البرنامج؛ الشكر لجميع العاملين على ما تم تقديمه من جهد وعمل متقن ومميز، كما قدم التهنئة للفائزين بالجوائز الأولى، مشيدًا بمستوى الابتكار والاحترافية.

وأشار إلى أنه وجّه صندوق التنمية السياحي وإدارة التراخيص بوزارة السياحة بتقديم كل سبل الدعم المالية واللوجستية للمؤهلين في معسكر "كرام" التدريبي، لتمكينهم من الانطلاق في ساحة العمل والإبداع والنجاح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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