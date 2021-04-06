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"الحربي" يتفقد لجنة التنمية بالأفلاج ويثّمّن مبادراتها المجتمعية

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في إطار جولاته الميدانية على محافظات جنوب الرياض

تفقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد عبدالله الحربي مساء اليوم الثلاثاء لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الأفلاج والتقى منسوبيها وذلك في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها على فروع الوزارة بمحافظات جنوب الرياض.

وفي التفاصيل ..اطلع "الحربي" خلال زيارته التي رافقه خلالها مدير التنمية بالفرع فهد الجنيدل وكذلك مدير إدارة الضمان بالفرع راشد المطيري ومدير مركز التنمية بالأفلاج معجب الكبيري ومدير الضمان بالأفلاج بنيان العتر على برامج اللجنة ومناشطها من خلال فيلم مرئي تضمن ما نفذته اللجنة من برامج وفعاليات.

وكشف رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان للوفد الزائر عن خطط اللجنة المستقبلية وتوسعها في تنفيذ برامج تنموية وتثقيفية وتوعوية مبادراتها المجتمعية التي تستهدف فئات المجتمع بالمحافظة.

وثمّن "الحربي" للجنة الأفلاج برامجها التنموية ومبادراتها المجتمعية وتميزها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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