أخبار عاجلة

تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا -
مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان -
الشيخ مبروك عطية يخضع لعملية جراحية.. دراما رمضان كوكتيل إثارة وتشويق -
بالألوان وصوت صاف.. تقنية الشبكات الذكية ترمم تهنئة غاغارين بعيد الفضاء الأول -
ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 -
الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها -
"سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات السكري الكاذب -
مشهد استثنائي.. التحليق بالمنطاد فوق "مداخن الجنيات" في تركيا -
تعاني من التهاب القولون؟.. لا تقرب هذه الأغذية -
فاز بجائزة "حمدان بن راشد".. أمير الرياض يُكَرّم طالبًا بـ"تعليم الزلفي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان "الرياضة صحتنا"

Print
جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان "الرياضة صحتنا" جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان "الرياضة صحتنا"
تُقام بمنتزه الحمراء بالرياض عصر غدٍ الأربعاء ضمن برامج ومبادرات الجمعية

جمعية مبتوري الأطراف تنظم فعالية ترفيهية تحت عنوان

تنظم جمعية مبتوري الأطراف عصر يوم غدٍ الأربعاء، فعالية رياضية ترفيهية لمبتوري الأطراف وأسرهم، وذلك بمنتزه الحمراء بالرياض، تحت عنوان "الرياضة صحتنا" يقدمها المحاضر والمدرب الدولي المعتمد عيد الشمري.

وتشتمل الفعالية على محاور مهمة منها التعريف بممارسة الرياضة وكيفية تقوية العضلات المحيطة بالبتر وكيف يمارس الألعاب الترفيهية مع أسرته.

من جانب آخر، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية مبتوري الأطراف ماجد العتيبي أن تنظيم هذه الفعالية تندرج ضمن برامج ومبادرات الجمعية، سعيًا إلى إشراك مبتوري الأطراف بالفعاليات التي تُقام بالمجتمع وتطوير مهاراتهم وإبراز مواهبهم في شتى المجالات، ويمكن للراغبين بالمشاركة التواصل مع إدارة التواصل المؤسسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا

تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا

مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان

مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان

ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها

الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها