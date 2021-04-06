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ورشة عمل بـ"نجران" عن نظامية المنتجات في محال التجميل والعطارة

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نظمتها "الغذاء والدواء" وتضمنت مناقشة أهم مواد لائحة العطارة المحدثة

ورشة عمل بـ

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع فرع وزارة التجارة والأمانة بمنطقة نجران، ورشة عمل عن بعد عن "نظامية المنتجات في محال التجميل والعطارة".

وتضمنت ورشة العمل، مناقشة أهم مواد لائحة العطارة المحدثة وأبرز المخالفات على المستحضرات الصيدلانية والعشبية والتجميلية في محال التجميل والعطارة.

ورشة عمل بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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