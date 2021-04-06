أخبار عاجلة

تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا -
مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان -
الشيخ مبروك عطية يخضع لعملية جراحية.. دراما رمضان كوكتيل إثارة وتشويق -
بالألوان وصوت صاف.. تقنية الشبكات الذكية ترمم تهنئة غاغارين بعيد الفضاء الأول -
ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 -
الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها -
"سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات السكري الكاذب -
مشهد استثنائي.. التحليق بالمنطاد فوق "مداخن الجنيات" في تركيا -
تعاني من التهاب القولون؟.. لا تقرب هذه الأغذية -
فاز بجائزة "حمدان بن راشد".. أمير الرياض يُكَرّم طالبًا بـ"تعليم الزلفي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تتويج "فاطمة بافطيم" لحفظها القرآن الكريم عن بعد خلال 4 سنوات

Print
تتويج "فاطمة بافطيم" لحفظها القرآن الكريم عن بعد خلال 4 سنوات تتويج "فاطمة بافطيم" لحفظها القرآن الكريم عن بعد خلال 4 سنوات
بعد انضمامها لحلقات جامع الرفاعي التابعة لجمعية "خيركم" بجدة

تتويج

توجت فاطمة عيضة بافطيم قبل أيام بحفظ كتاب الله كاملاً خلال 4 سنوات فقط بعد انضمامها للحلقات النسائية بجامع ضيف الله الرفاعي، التابع لجمعية خيركم بجدة ، حيث لم تكن هناك حلقات قريبة من منزلها فمكثت تحاول حفظ سورة البقرة 9 سنوات دون جدوى.

وكانت "فاطمة" قد بدأت رحلتها مع حفظ القرآن الكريم فور انتقالها لحي جديد جاورت فيه حلقات مسجد الرفاعي التابع لجمعية خيركم بجدة حتى سجلت فيه وبدأت بحفظ القرآن حضوريًا حتى حلّت جائحة كورونا وأصبح الحفظ عن بعد، فمنّ الله عليها بإكمال حفظ القرآن الكريم كاملاً خلال 4 سنوات فقط ولله الحمد.

وقالت "فاطمة " لـ "سبق" تعليقًا على تتويجها بحفظ القرآن الكريم: كنت أعشق حفظ الآيات القرآنية والتأمل في الآيات الكونية، لذلك أخذت أدعو ربي بأن يرزقني سكن قريب من مسجد لألتحق بحلقات التحفيظ ، وها أنا ولله الحمد أصبحت كذلك، بل أصبحت حياتي مع القرآن هادئة مستقرة.

وتابعت قائلة: فمن عجائب القرآن أنني كلما ابتعدت عنه أصبحت حياتي متزعزعة وكأنني أسير بطريقٍ متعرج، وعندما أعود للقرآن تعود الراحةُ والاستقرار، فالحمد لله والشكرُ لله على نعمة القرآن الكريم، ثم الشكر لإدارةِ ومعلمات حلقات جامع الرفاعي التي لها الفضل عليَّ بعد اللهِ سبحانه وتعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا

تدشين خدمة توصيل الكهرباء بلا صكوك بأبها وخميس مشيط.. قدّم من هنا

مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان

مؤشر خطير فبادروا باللقاح.. "خوجة": إياكم وترك الاحترازات في رمضان

ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها

الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها