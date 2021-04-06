في يومه الثاني .. دول تتعهد بالملايين في “بروكسل 5” حول سوريا

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جي بي سي نيوز :- يستمر مؤتمر “بروكسل 5” بعقد جولات ومباحثات في يومه الثاني، اليوم الثلاثاء، بين الدول المشاركة ومنظمات المجتمع المدني، لتحديد قيمة الدعم المُقدّم للسوريين والدول المضيفة خلال النسخة الجديدة.

وعقب أربع حلقات نقاش دارت، اليوم، بين وزراء وكبار صانعي القرار في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وبين المجتمع المدني، أعلنت بعض الدول والجهات المشاركة في النسخة الخامسة من “بروكسل”، عن قيمة المخصصات المالية التي تتعهد بها في إطار جهود المساعدات الإنسانية.

إذ تعهدت ألمانيا منفردة بتقديم 1.7 مليار يورو، بحسب ما أعلنت الخارجية الألمانية، مشيرةً إلى أنها ستقدم مبلغاً مماثلاً لما قدمته العام الماضي، بحيث سيُخصص لدعم القطاعات الإنسانية ذاتها.

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 560 مليون يورو كمساعدات أساسية للسوريين داخل سورية وفي دول الجوار، بحسب ما صرّح مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي على هامش “بروكسل 5”.

وقال بوريل: “سنواصل العمل من أجل التوصل على حل سلمي في سورية ودعم الفئات الهشة مثل النساء والأطفال”.

من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تخصيص قرابة 600 مليون دولار، كمساعدات إنسانية للسوريين، ضمن برنامج تشرف عليه الأمم المتحدة، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

فيما تعهدت دولة قطر بتقديم مبلغ 100 مليون دولار كمساعدات للسوريين، بحسب ما أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال كلمة له في مؤتمر بروكسل.

وأضاف: “من منطلق التزاماتنا الدولية، نؤكد مجدداً أهمية الاستجابة الجماعية وتعزيز المساهمات المقدمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري والمنطقة”.

الهدف جمع 10 مليارات

ويجتمع ممثلو أكثر من 60 دولة ومنظمة في بروكسل، يومي 29 و30 مارس/ آذار الجاري، من أجل الاتفاق على تقديم مساعدات جديدة للسوريين في الداخل وفي دول الجوار، ضمن نسخة بروكسل الخامسة “لدعم مستقبل سوريا”.

يُشار إلى أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، قال في مؤتمر صحفي، إن “بروكسل 5” يسعى لجمع 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين في الداخل السوري، ونحو 550 مليون دولار لمساعدة السوريين في الخارج.

فيما طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بتأمين مبلغ 600 مليون دولار، كمساعدات عاجلة للسوريين.

وتشير الأمم المتحدة لوجود 24 مليون شخص في سورية بحاجة إلى المساعدة الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة، وقالت في بيان لها، أمس الاثنين، إن: “هذا الرقم يزيد بأربعة ملايين عن عام 2020، وأكثر من أي وقت آخر منذ بدء الصراع”.

و”بروكسل” هو مؤتمر دوري حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، وكان قد انطلق لأول مرة في نيسان/أبريل 2017.

وكانت النسخة الرابعة من مؤتمر “بروكسل” قد انعقدت في حزيران / يونيو العام الماضي، وتعهد الاتحاد الأوروبي فيها بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 2.3 مليار يورو، لعامي 2020 و2021.

وكالات