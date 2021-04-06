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الأخضر يختتم معسكر الدمام بمناورة تدريبية

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"الواكد" أشاد بالانضباطية

الأخضر يختتم معسكر الدمام بمناورة تدريبية

أجرى السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ، اليوم السبت ، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الإعدادي بمدينة الدمام، ضمن المرحلة الأولى من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

ووقف المدير الفني عبد الوهاب الحربي من خلال المناورة التي أُقيمت على ملعب نادي النهضة، على المستويات الفنية للاعبين في ختام المعسكر الإعدادي بالدمام.

ويعد هذا المعسكر، الأول، ضمن خطة إعداد طويلة المدى اشتملت على 4 تجمعات استكشافية، تلتها معسكرات إعدادية، وذلك تحضيرًا لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023.

من جهة أخرى أشاد مدير المنتخب الوطني تحت 17 عامًا عبد الله الواكد بالانضباطية التي ظهر بها لاعبو "الأخضر" خلال فترة المعسكر الإعدادي الأول، مثنيًا على الروح العالية لدى اللاعبين وحرصهم الكبير على تقديم كل ما لديهم خلال أولى المعسكرات.

وقدّم عبد الله الواكد شكره وتقديره لإدارة نادي النهضة على تعاونهم غير المستغرب في توفير ملعب النادي وكل الاحتياجات للأخضر خلال المعسكر، وتذليل جميع المعوقات أثناء الحصص التدريبية.

الأخضر يختتم معسكر الدمام بمناورة تدريبية

الأخضر يختتم معسكر الدمام بمناورة تدريبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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