محافظ" الليث " يكرم الفائزين بمسابقات التعليم خلال العام الدراسي الحالي

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شملت "مسابقة مدرستي" و"النشاط الطلابي" و"اقرأ معي" و"الصلاة نور"

كرم محافظ الليث الدكتور فيصل بن غازي الحازمي، الفائزين والفائزات في مسابقة مدرستي الرقمية ومسابقة اقرأ معي، ومسابقات النشاط الطلابي عن بعد، والتي أقيمت خلال العام الدراسي الحالي ١٤٤٢هـ.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء، بالمسرح الرئيس لإدارة التعليم، وفقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كوفيد ١٩، وذلك بحضور مدير التعليم الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، ومساعديه وعدد من قيادات الإدارة (بنين وبنات)

ومن جهته، أشاد مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بنجاح وزارة التعليم في استمرارية التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، بهدف خدمة أجيال هذا الوطن، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، لوقاية الطلاب والطالبات من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأثنى "الحازمي" على الجهود المبذولة لمنسوبي ومنسوبات إدارة التعليم ومكاتب التعليم والمدارس في خدمة طلاب وطالبات المحافظة ومراكزها وقراها وحرصهم على تقديم الرعاية التربوية والتعليمية والاجتماعية لهم.

ونوه بجهود كافة اللجان العاملة والتي أشرفت على كافة المسابقات والفعاليات التي تبنتها إدارة التعليم خلال سير العملية التعليمية عن بعد، ومتابعة تنفيذ مجرياتها في الميدان التعليمي بكل جودة وإتقان.

وأشاد بدور الأسر وأولياء الأمور الذين جعلوا من منازلهم بيئة مناسبة للتعليم والتعلم وقدموا الدعم والمساندة لأبنائهم ورسموا لوحة وطنية تجسدت من خلالها شراكة الأسرة والمدرسة.

وعلى صعيد آخر، شهد الحفل العديد من الكلمات الخطابية والعروض التي احتوت على أبرز نتائج ومخرجات المسابقات التي تم تنفيذها، وجاءت على النحو التالي :

مسابقة “مدرستي” الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، والتي أطلقتها وزارة التعليم؛ لتعزيز مشاركة المجتمع ومنسوبي التعليم والمهتمين في نشر ثقافة التعليم عن بُعد وإثراء المحتوى الرقمي، وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور، حيث بلغ عدد الفائزين بالجائزة ( ١٧ ) فائزاً وفائزة، وعدد المنتجات المشاركة على مستوى جميع مدارس البنين والبنات (٧٩١)، وبلغ عدد منتجات المسابقة المنشورة إعلامياً عبر حسابات المدارس ومكاتب التعليم وإدارة التعليم (٧٩١) حققت أكثر من مليون مشاهدة في منصة تويتر.

مسابقة اقرأ معي، لتعزيز مهارات الفهم القرائي والقراءة الإبداعية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة، وبلغ عدد الفائزين والفائزات في المسابقة (٨١ ) طالباً وطالبة، فيما وصل إجمالي المشاركين والمشاركات (٩١٥٢) طالباً وطالبة، واشتملت المسابقة على (٢١٠٧) منتجات إعلامية لمشاركات الطلاب والطالبات تم رفعها عبر منصة النشاط الرقمية، و(٦٤٩٠) نموذجاً منجزاً على برنامج التيمز.

وفي مسابقة النشاط الطلابي عن بعد، بلغ عدد المشاركين (٣١٤٢) طالباً من مختلف المراحل الدراسية، ووصل عدد المنتجات ثلاثة آلاف فيديو تم رفعها عبر منصة النشاط الرقمية.

وفي مسابقة الصلاة نور، بلغ عدد الفائزين (١٨) طالباً وطالبة، فيما وصل عدد المشاركين والمشاركات (٧٥٠٠) طالب وطالبة.