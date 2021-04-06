انطلاق تصفيات دوري أبطال آسيا بثلاث مباريات نارية

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ممثل السعودية "الوحدة" في مواجهة القوة العراقية

تنطلق غدًا الأربعاء منافسات دوري أبطال آسيا. وتحتدم المنافسة من أجل حجز بطاقات التأهل لدور المجموعات 2021.

ويلتقي الغرافة القطري ضيفه إيه جي إم كي الأوزبكي على ملعب سحيم بن حمد في الدوحة. كما يلتقي الوحدة الإماراتي ضيفه الزوراء العراقي على ملعب آل نهيان في أبو ظبي.

وفي المباراة الثالثة يتقابل الوحدة السعودي مع القوة الجوية العراقي الفائز ثلاث مرات بلقب كأس الاتحاد الآسيوي. وتُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة.

أما المباراة الرابعة في تصفيات غرب آسيا فتقام يوم السبت 10 إبريل، وتجمع بين فولاد خوزستان الإيراني والعين الإماراتي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يوم 14 إبريل الجاري، وتقام منافسات دور المجموعات في البطولة بنظام التجمع.

يُشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قام بتأجيل منافسات دور المجموعات في منطقة شرق آسيا؛ إذ كانت تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 11 يوليو، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر وإجراءات الحجر الناتجة من جائحة فيروس كورونا المستجد.