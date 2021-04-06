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الاتحاد الأوروبي: لا يزال الوقت مبكرًا لتحسين العلاقات مع تركيا

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الاتحاد الأوروبي: لا يزال الوقت مبكرًا لتحسين العلاقات مع تركيا الاتحاد الأوروبي: لا يزال الوقت مبكرًا لتحسين العلاقات مع تركيا
"دير لاين" لفتت إلى أن التزام أنقرة باتفاق المهاجرين سيُظهر حسن نيتها

الاتحاد الأوروبي: لا يزال الوقت مبكرًا لتحسين العلاقات مع تركيا

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء أن أوروبا ترغب في تحسين العلاقة بينها وبين أنقرة، لكن الوقت لا يزال مبكرًا.

وأضافت "دير لاين" في تصريح بعد لقائها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن المفوضية الأوروبية ستقدّم في وقت قريب اقتراحًا لتركيا لضمان تدفق التمويل للاجئين، وفقًا لـ"رويترز".

ولفتت إلى أن التزام أنقرة باتفاق المهاجرين لعام 2016 سيُظهر حسن النية.

وأعربت رئيس المفوضية الأوروبية في الوقت نفسه عن قلقها بشأن قرار تركيا الشهر الماضي الانسحاب من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى حماية النساء من العنف. وشددت على أن احترام الحقوق الأساسية وسيادة القانون أمر بالغ الأهمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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