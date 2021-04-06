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كاريكاتير "لا تقل إني مجرد فلين أبيض".. العزل الحراري يوفر 40 % من الطاقة

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كاريكاتير "لا تقل إني مجرد فلين أبيض".. العزل الحراري يوفر 40 % من الطاقة كاريكاتير "لا تقل إني مجرد فلين أبيض".. العزل الحراري يوفر 40 % من الطاقة
تتمحور فكرته حول التقليل من انتقال الحرارة للجدران والأسقف والنوافذ

كاريكاتير

تكمن أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني بحسب المختصين في المحافظة على درجة حرارة معتدلة لمدة طويلة داخل المبنى؛ ما يؤدي إلى تقليل تشغيل أجهزة التكييف، أو التدفئة، وينعكس أثره على قيمة الاستهلاك في فاتورة الكهرباء، كما يقلل من التكاليف العالية للتشغيل والصيانة، ويطيل عمر الأجهزة والأثاث المنزلي، إضافة إلى إطالة عمر المبنى، وتقليل التشققات الإنشائية، ومقاومة الحريق، وتخفيف الأحمال الإنشائية لخفة المواد المستخدمة فيه، وحماية البيئة.

وجسدت ريشة رسام الكاريكاتير "ممدوح الجيزاني" أهمية العزل برسالة بسيطة وعميقة، خاطب فيها المستهلكين عبر نموذج لأشكال العزل الحراري بجملة "لا تقل إني مجرد فلين أبيض.. راح أوفر لك 40 % من الطاقة".

وكان المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" قد أكد أن تطبيق العزل الحراري في المباني يسهم في تخفيض الطاقة الكهربائية المستهلكة في أجهزة التكييف والتدفئة بين 30 إلى 40 %، كما أن استخدام الزجاج المزدوج والعاكس للحرارة يخفّض حتى 5 % من استهلاك المكيف للكهرباء، موصيًا أصحاب المباني باستخدام الألوان الخارجية الفاتحة للمبنى؛ لأنها تقلل من امتصاص الحرارة "كسب حراري".

وأكد المركز أن تكلفة العزل الحراري في المباني - بحسب الدراسات الحديثة – (الجدران- الأسقف- النوافذ) تقدر بـ 5 % من التكلفة الإجمالية للمبنى، وهي تكلفة مقبولة نظرًا للفوائد الجمة التي ستعود على المواطن والوطن من جراء تنفيذ تطبيقات العزل الحراري، وإشاعة استخدامه.

ويُعرف "العزل الحراري" بأنه التقليل من انتقال الحرارة خلال أجزاء البناء، وخصوصًا "الجدران، والأسقف، والنوافذ"، وعناصره الخارجية، سواء كان ذلك من الداخل إلى الخارج، كما في الشتاء (فقدان حراري)، أو من الخارج إلى الداخل، كما في الصيف (كسب حراري).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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