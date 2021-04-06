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التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية

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لحماية المجتمع من الفايروس

التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية

سعياً لسلامة المجتمع وصحة أفراده، تدعو وزارة التجارة المنشآت التجارية وعموم المستهلكين للتقيد بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وشددت الوزارة على أهمية الالتزام، ومنع المنشآت التجارية والأسواق من أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشأة، ومن ذلك:

1- منع إقامة المسابقات التجارية "التي تستدعي الحضور".

2- منع حفلات افتتاح المحلات أو الأسواق.

3- منع دعوة المشاهير والمعلنين للمنشآت التجارية.

4- منع مناسبات تدشين منتجات أو خدمات جديدة لدى المنشآت.

وأوضحت الوزارة أن المسؤولية تقع على عاتق المنشأة التجارية، وفي حال رصد أي تجاوز سيتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق المخالفين، والتي تصل إلى الإغلاق لمدة 6 أشهر، والإحالة للنيابة العامة.

كما دعت "التجارة" المستهلكين إلى أخذ الحيطة والحرص بعدم التوجه لأي منشآت تجارية تشهد ازدحاماًّ، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة، التي جميعها تسهم - بإذن الله - وبشكل كبير في الوقاية من والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

عبدالله البرقاوي الطائف

منصور الشلاقي

منصور الشلاقي حائل

التجارة: منع أي ممارسات تتسبب في تزاحم العملاء داخل أو خارج المنشآت التجارية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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