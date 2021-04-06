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أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

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تحت شعار «تراحم معهم» وعبر الاتصال المرئي

أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

دشّن أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز -عبر الاتصال المرئي-بديوان الإمارة، مبادرة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الباحة وذلك تحت شعار «تراحم معهم» بحضور رئيس وأعضاء اللجنة ورئيسَي الغرفة التجارية بالباحة والمخواة.

وشهد حفل التدشين إعلان عدد من المبادرات والدعم من قبل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة والغرفتين التجارية بالباحة والمخواة.

ونوه أمير منطقة الباحة في كلمته بالدور الذي تقوم به اللجنة من خلال البرامج والمبادرات التنموية التي تساهم في تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية لأسر السجناء، والمساهمة في تقديم وتنظيم البرامج والدورات الإصلاحية للنزلاء والمفرج عنهم، مشيداً بجميع الأدوار التي قدمها أبناء المنطقة المحسنون الذين ساهموا بأموالهم وجهودهم التطوعية في تنمية العمل الخيري والتطوعي بالمنطقة بشكل كبير وفاعل لاسيما في ظروف جائحة كورونا.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة "تراحم" بالمنطقة العميد متقاعد خالد بن محمد آل نسيلة أن لجنة رعاية السجناء بمنطقة الباحة تستهدف أكثر من 600 أسرة على مستوى المنطقة، من خلال توفير الاحتياجات الضرورية ومستلزماتهم الأساسية لهم، والتي ستستمر طوال شهر رمضان.

وفي الختام استعرض آل نسيلة أهداف الحملة وآلية تنفيذها ومدى تطبيقها، من خلال تقديم المساعدات ومنها السلال الغذائية، وغيرها من البرامج الخيرية الأخرى.

أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

أمير الباحة يدشن مبادرة لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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