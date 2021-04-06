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فولاد خوستان الإيراني يصل الرياض تأهباً لملاقاة العين الإماراتي

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في مباراة الملحق الآسيوي

فولاد خوستان الإيراني يصل الرياض تأهباً لملاقاة العين الإماراتي

وصلت، اليوم الثلاثاء، بعثة فريق "فولاد خوستان" الإيراني إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وكان في استقبال بعثة الفريق الإيراني لدى وصولها عدد من منسوبي العلاقات العامة والدولية بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويحتضن ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، السبت المقبل، المواجهة بين العين الإماراتي وفولاذ خوستان الإيراني في الملحق المؤهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إذ سيتأهل الفائز إلى المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من النصر السعودي والوحدات الأردني والسد القطري.

فولاد خوستان الإيراني يصل الرياض تأهباً لملاقاة العين الإماراتي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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