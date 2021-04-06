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جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

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نفذتها الإدارة العامة للأسواق بالأمانة استعدادًا لشهر رمضان المبارك

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

نفّذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية" وعن طريق "الإدارة العامة للأسواق" جولة ميدانية لمتابعة مصانع ومعامل الحلويات استعداداً لشهر رمضان المبارك.

ووقف مدير عام الأسواق عواض الله على متابعة المحلات شخصياً، حيث أكد تطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية في الكثير من المعامل، وأن ذلك يدل على حرص أصحاب المحالّ وتنافسهم الشريف المبني على المتابعة من قبل الأمانة.

يُشار إلى أن محالّ بيع الحلويات الرمضانية تشهد إقبالاً وازدحاماً كثيفاً خلال الشهر الكريم، إلا أنهُ ومع استمرار جائحة كورونا فإنهُ يتطلب اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي كورونا والتقيد بها، ومن يخالفها سيكون عُرضة لتطبيق النظام بحقه كذلك الإغلاق.

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

جولةً ميدانية.. التزام مصانع الحلويات بالطائف بالاحترازات الوقائية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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