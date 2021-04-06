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محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

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ضمن حملة التطعيم الوطنية

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

دشّن محافظ أحد المسارحة عبد الله بن محمد الريثي، اليوم، مركز تقديم لقاحات الوقاية من بالمركز الحضاري بأحد المسارحة، ضمن حملة التطعيم الوطنية.

وأشاد المحافظ بالجهود العظيمة للدولة -حفظها الله- واهتمامها بصحة المواطن والمقيم.

ونوه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في هذا الجانب، القطاعات الصحية بالمحافظة من خلال هذه الحملة التي تشمل المواطنين والمقيمين المتقدمين للمركز عبر موقع "صحتي".

وأكد أن لتوجيهات ومتابعة أمير منطقة جازان، ونائبه، الدورَ الكبير في التعامل مع جائحة كورونا في المنطقة.

واستمع المحافظ خلال التدشين لشرح من مدير مستشفى أحد المسارحة محمد عمران، عن مركز اللقاحات الذي تم تجهيزه بكل المتطلبات الطبية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة.

عبر ثمانية مسارات، ومسار خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة يتجاوز عددهم 150 فردًا، ما بين طبيب وفني وإداري ومتطوع وبيئة عمل بها جميع التدابير الاحترازية والوقائية.

وحث "الريثي" المواطنين والمقيمين على المبادرة بالتسجيل للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانًا للجميع، والتقيد بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق "توكلنا" وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وثمّن المحافظ خلال التدشين لمنسوبي المستشفى، وكل الجهات المشاركة حكومية وتطوعية؛ جهودهم المميزة في هذا المركز الذي انطلقت خدماته اعتبارًا من اليوم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ بلادنا ويديم عليها أمنها واستقرارها.

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

محافظ أحد المسارحة يُدشّن مركز لقاحات للوقاية من كورونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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