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ريال مدريد يعلن عن إصابة "فاران" بفيروس كورونا.. يغيب عن مواجهة برشلونة

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ريال مدريد يعلن عن إصابة

قال ريال مدريد إن مدافعه الفرنسي رافائيل فاران أصيب بفيروس كورونا، وبالتالي تأكد غيابه عن لقاء ليفربول في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

فاران ينضمّ لقائمة غيابات ريال مدريد عن اللقاء، والتي تضم كلًّا من: راموس، وكارفخال، ليعاني النادي الإسباني من أزمة دفاعية قبل مواجهة الريدز.

فاران سيغيب أيضًا عن لقاء الكلاسيكو القادم أمام برشلونة المقرر إقامته يوم السبت في بطولة الدوري الإسباني.

ونشر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًّا قبل قليل قال فيه: "يعلن نادي ريال مدريد أن لاعبنا رافائيل فاران قد ثبتت نتيجة تحليله إيجابية، والذي تم إجراؤه صباح اليوم الثلاثاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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