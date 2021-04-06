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"النيابة العامة" تحذر: محظور بيع التبغ ومشتقاته للطفل

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قالت إنه يحظر على وسائل الإعلام استخدام الأطفال في الدعاية له

حذرت النيابة العامة من أنه محظور أن يُباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، أو أن يُستخدم في شرائها أو الدعاية لها، أو استيراد وبيع ألعاب الطفل أو الحلوى المصنعة على هيئة سجائر، أو عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين، ويُحظر كذلك التدخين أثناء وجوده.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": "إن على أقرباء الطفل وأي من المتعاملين معه، سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة أو الخاصة؛ الامتناع عن التدخين أثناء وجوده".

وتابعت: "يُحظر على أصحاب المحلات التجارية والعاملين فيها بيع الأطفال التبغ أو أي من مشتقاته، سواء كان سيشتريه الطفل لنفسه أم لغيره، وعلى أصحاب المحلات والعاملين فيها تحت طائلة المساءلة النظامية التأكد من أن المشتري لهذه المواد ليس طفلاً".

وقالت النيابة العامة إنه يحظر على وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية استخدام الأطفال في الدعاية لبيع التبغ، أو أي من مشتقاته، أو أي مواد أخرى تضر بسلامته أو صحته.

وشددت على أن النيابة العامة تتولى التحقيق في الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام ذلك النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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