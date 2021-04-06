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رفع الطاقة الاستيعابية للحرم في رمضان لـ 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ

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رفع الطاقة الاستيعابية للحرم في رمضان لـ 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ رفع الطاقة الاستيعابية للحرم في رمضان لـ 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ
وفقاً للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق "توكلنا" لفئات التحصين

رفع الطاقة الاستيعابية للحرم في رمضان لـ 50 ألف معتمر و100 ألف مصلٍ

صرح مصدر مسؤول بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنه انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة حفظها الله على صحة وسلامة قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من معتمرين ومصلين، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بمكة المكرمة إلى (50 ألف) معتمر، و(100 ألف مصلٍ) يومياً، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح ، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة) بدءاً من 1 رمضان 1442هـ مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد المصدر أن المنصة الوحيدة المعتمدة لأخذ تصاريح العمرة والصلاة هي من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا)، داعياً لتوخي الحذر من المنصات الوهمية والمواقع الزائفة، والتأكد من التواريخ والمواعيد بحسب المسجل عبر التطبيق.

كما بين المصدر أن دخول المسجد الحرام يستلزم عرض التصريح للجهات المختصة عبر تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المعتمر أو المصلي مباشرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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