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الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى

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الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى
أكدت أن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر

الصحة العالمية: التطعيم ضد كورونا لا يمنع انتقال العدوى

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد كوفيد 19 لا يمنع انتقال العدوى، وأن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر، خاصة أن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات، وما زال العالم في انتظار المزيد من الإمدادات.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها، لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.

وفِي اليوم العالمي للصحة الموافق غدًا الأربعاء دعت المنظمة بلدان العالم إلى بناء عالم أكثر عدلاً وصحة بعد الوباء، واتخاذ إجراءات لوضع السياسات وتخصيص الموارد حتى تتمكن الفئات الأكثر ضعفًا من تحسين أوضاعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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