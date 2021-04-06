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الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

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الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في تعز الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في تعز
قتل 7 عناصر من المليشيا ودمر آليات عسكرية

الجيش اليمني ينتزع مواقع مهمة من الحوثيين في تعز

‬أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني تقدماً جديداً، اليوم الثلاثاء، في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز وسط خسائر بشرية ومادية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر عسكرية، أن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الأحكوم، وتمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع المهمة.

وأوضحت المصادر أن 7 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب آخرون، بنيران الجيش الوطني إضافة إلى تدمير طقمين عسكريين تابعتين للمليشيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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