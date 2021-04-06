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"الصحة" تدعو الجميع للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا

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"الصحة" تدعو الجميع للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا "الصحة" تدعو الجميع للتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا
طلبت المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (792) حالة مؤكدة وتعافي (467) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6686)، منها (846) حالة حرجة.
ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ومشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394169) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (380772) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6711) حالة -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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