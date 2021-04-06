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أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

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اطلعت على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

استقبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونغ، والوفد المرافق لها.

جاء ذلك ضمن زيارتها للمنطقة واطلاعها على النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة، وبعض المبادرات المجتمعية والبيئية، بتوجيهات من أمير الجوف.

وشاركت "سترونغ" خلال الزيارة في زراعة شجرة، ضمن مبادرة "الجوف واحة خضراء" التي أطلقها في وقت سابق أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، وتعمل الأمانة على تنفيذها.

وقدم "الشرعان" للقائم بأعمال السفارة الأمريكية، شرحًا حول المبادرة التي دشنت الأمانة موسمها الرابع ضمن السنة الثانية مؤخرًا، وتستهدف المبادرة زراعة مليون شجرة خلال عشر سنوات، وتشمل كامل المنطقة.

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

أمين الجوف يستقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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