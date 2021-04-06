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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في السطو على عدد من المدارس

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شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في السطو على عدد من المدارس شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في السطو على عدد من المدارس
تم استرداد بعض المسروقات وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات

شرطة الرياض تطيح بمواطنين تورطا في السطو على عدد من المدارس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين، في العقد الثاني من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم، بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وتمثلت الجرائم في السطو على عدد من المدارس في مدينة الرياض وسرقة ما تحويه من تجهيزاتٍ، وارتكاب جرائم سرقة بطاريات المركبات المتوقفة، حيث تم استرداد بعض المسروقات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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