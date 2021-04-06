أخبار عاجلة

ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021 -
الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها -
"سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات السكري الكاذب -
مشهد استثنائي.. التحليق بالمنطاد فوق "مداخن الجنيات" في تركيا -
تعاني من التهاب القولون؟.. لا تقرب هذه الأغذية -
فاز بجائزة "حمدان بن راشد".. أمير الرياض يُكَرّم طالبًا بـ"تعليم الزلفي" -
صافرات رسائل #المنصة_الوطنية_للإنذار_المبكر في الطوارئ تدوي بالشرقية اليوم -
مصر.. مفاجأة سعيدة بشأن "فوانيس رمضان" بعد زوال مخاوف "كورونا" -
"الصندوق العقاري" و"البلاد" يُوَقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية في الفروع -
آر تي تحتفل بمرور ستين عاما على تحليق غاغارين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"ارتفاع خطير للحالات".. فرض حظر ليلي على العاصمة الهندية لاحتواء الموجة الثانية لـ"كورونا"

Print
"ارتفاع خطير للحالات".. فرض حظر ليلي على العاصمة الهندية لاحتواء الموجة الثانية لـ"كورونا" "ارتفاع خطير للحالات".. فرض حظر ليلي على العاصمة الهندية لاحتواء الموجة الثانية لـ"كورونا"
"بول" حذّر من انتشار مرض الجهاز التنفسي

فرضت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، حظرًا للتجول ليلًا حتى 30 أبريل (نيسان)؛ حيث تكافح معظم البلاد لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا التي تجاوزت الموجة الأولى.

وأوضح مسؤول الصحة الحكومي الكبير فينود كومار بول، أن الأسابيع الأربعة المقبلة في معركة الهند ضد "كوفيد -19" ستكون حرجة للغاية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحذر من أن مرض الجهاز التنفسي ينتشر الآن بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في عام 2020.

ولفت إلى تفاقم الوباء في البلاد، وارتفاع خطير في عدد الحالات.

وأطلقت سلطات نيودلهي حظر التجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا بعد يوم من تجاوز الهند المرحلة القاتمة المتمثلة في 100000 إصابة يومية جديدة لأول مرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

ألوان لغرفة نومك من موضة ألوان دهانات الجزيرة 2021

الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها

الكشف عن مشروع "جوجل" السري الذي تستهدف به منافسيها

"سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات السكري الكاذب

"سعود الطبية" تحذّر من مضاعفات السكري الكاذب

تعاني من التهاب القولون؟.. لا تقرب هذه الأغذية

تعاني من التهاب القولون؟.. لا تقرب هذه الأغذية