وتدعو إلى ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كوورنا

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"الصحة": تسجيل 792 وتعافي 467

أعلنت الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (792) حالة مؤكدة وتعافي (467) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6686)، منها (846) حالة حرجة.

داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، مشددة في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (394169) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (380772) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6711) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

