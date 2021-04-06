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في ختام بطولة النخبة الـ22.. صراع هلالي أهلاوي على اللقب

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في ختام بطولة النخبة الـ22.. صراع هلالي أهلاوي على اللقب

تشهد صالة وزارة الرياضة بالرياض، عصر غد الأربعاء، اليوم الختامي لبطولة كأس النخبة للكرة الطائرة باللقاء المرتقب بين العملاقين الهلال والأهلي عند الساعة 3.45 عصرًا، ويسبق هذا اللقاء لقاء الاتحاد والترجي عند الواحدة ظهرًا، وسيتم بعد نهاية اللقاء تتويج الفرق الفائزة وأفضل اللاعبين في البطولة﻿.

من يحقق نخبة 22

تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة غدًا الأربعاء لحساب الجولة الثالثة والأخيرة في بطولة النخبة الـ22؛ حيث تشير البوصلة إلى تنافس ثلاثة فرق على تحقيق لقب بطولة النخبة 2021م.

كيفية حسم اللقب

يملك الأهلي 5 نقاط ويحسم لقب البطولة بالفوز على الهلال بأي نتيجة.

ولدى الهلال 4 نقاط ويظفر باللقب بالفوز على الأهلي 3-0 أو 3-1، وفي حال فوزه 3-2 ينظر لحساب نسبة الأشواط.

فريق الترجي 3 نقاط يتوج باللقب في حالة فوزه على الاتحاد 3-0 أو 3-1 وخسارة نادي الأهلي من الهلال 3-2 بعد النظر لحساب نسبة الأشواط.

ويتربع الهلال على قمة بطولة كأس النخبة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه؛ إذ حققها 15 مرة، ثم الأهلي 5 مرات، والوحدة مرة واحدة، وبطولة هذا الموسم شهدت تنافسًا مثيرًا ومستويات مميزة، فمن سيكون الأقرب لتحقيق بطولة 2021؟

نقل مباشر

تقوم القناة الرياضية بنقل مباشر واستديو تحليلي للمواجهتين، وسيتولى مهمة الوصف بالتعليق لمواجهة الأهلي والهلال حسين الأحمد، في حين أسندت مواجهة الترجي والاتحاد للمعلق عبد الله أمين الذي سيتولى قيادة الاستديو التحليلي للمباراة النهائية.

طاقم دولي للمواجهتين

أسندت لجنة الحكم الرئيسية قيادة مواجهة الأهلي والهلال التي ستقام 3.45 عصرًا للحكم هاني سنان حكم أول، وسامي أمين حكم ثان، وإبراهيم الدريبي مسجلًا، فيما سيقود لقاء الترجي والاتحاد الواحدة ظهرًا عبداللطيف العتيق حكم أول، وعبد العزيز الرميحي حكم ثان، وعبد الله القحطاني مسجلًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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