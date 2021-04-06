بدء ترشح المبدعين لجوائز الإعلام السياحي العربي 2021.. الجائحة تتصدر

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تقلصت إلى 12 فئة فقط ومواعيد استقبال أسماء المرشحين حتى 10 مايو المقبل

أعلن المركز العربي للإعلام السياحي عن بدء ترشح الإعلاميين والمبدعين العرب لـ"جوائز الإعلام السياحي العربي" لعام 2021.

يأتي هذا ضمن رسالة المركز ورؤيته الاستراتيجية لتحفيز وتكريم الأشخاص والهيئات السياحية والإعلامية العربية التي تسعى للتميز والتنافس والإبداع، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتحفيز المبدعين العرب في الإعلام السياحي.

ووسط تأثيرات جائحة كوفيد 19 وتحوراته في 2021 أقرت اللجنة الخاصة بالجوائز فئات التنافس وعددها 12 فئة، وذلك للعام 13 على التوالي ومواعيد استقبال أسماء المرشحين حتى 10 مايو 2021، كما أقرت اللجنة نظام اختيار الفائزين هذا العام بعد انتشار جائحة كورونا وما يمر به القطاع السياحي العربي من أزمات ناتجة عن الإغلاق وفرض قيود السفر.

وتتكون اللجنة الأكاديمية المتخصصة من إعلاميين وأساتذة متخصصين بالسياحة العربية والإعلام ينتمون إلى مختلف الدول العربية.

من ناحيته حدد رئيس المركز العربي للإعلام السياحي حسين المناعي أهداف الجوائز هذا العام، والتي تتلخص في أهمية التواصل وتشجيع الحوار وتبادل الآراء بين وسائل الإعلام السياحي العربي والعالمي، وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها جميعًا، لافتًا إلى أهمية تكريم المبدعين وإنجازاتهم المتميزة في ظل هذه الجائحة.

بدوره شدد رئيس جمعية الإعلام السياحي بالسعودية خالد آل دغيم على ضرورة تعظيم مهارات وقدرات الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي والمنتسبين لقطاع السياحة والعلاقات العامة، لمواكبة التغييرات التي حدثت جراء انتشار فيروس كورونا في العالم.

في الغضون حدد عميد كلية السياحة بالجزائر ورئيس لجنة التحكيم الدكتور عبدالقادر هدير فئات جوائز الأوسكار للإعلام السياحي العربي 2021 وهي كالتالي:

- أفضل تحقيق صحفي سياحي عن جائحة كورونا.

- أفضل تقرير صحفي سياحي عن جائحة كورونا.

- أفضل حوار صحفي سياحي مع مسؤول سياحي عربي.

- أفضل برنامج تلفزيوني سياحي عربي يقدم حلقة أو حلقات عن آثار الجائحة.

- أفضل موقع إلكتروني نشر تغطيات حية عن تداعيات جائحة كورونا.

- أفضل جولة افتراضية للوجهات السياحية في العالم العربي في ومن كورونا.

- أفضل برنامج إذاعي سياحي عربي عكس تأثير الجائحة على السياحة العربية.

- أفضل قناة سياحية عربية على منصة اليوتيوب.

- أفضل محتوى سياحي على موقع السناب شات.

- أفضل لقطة سياحية مصورة في عام 2020.

- أفضل حساب سياحي عربي على منصة الانستغرام.

- أفضل حساب سياحي عربي على منصة الفيس بوك.