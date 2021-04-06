كورونا في فلسطين.. 2593 إصابة جديدة و21 وفاة و1455 حالة تعاف

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 21 حالة وفاة، و2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1455 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة الانتباه إلى وجود 203 مرضى في غرف العناية المركزة، بينهم 60 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 582 مريضًا.